22.01.2026 06:31:28
CreditAccess Grameen: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CreditAccess Grameen hat am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,76 INR gegenüber -6,240 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat CreditAccess Grameen im vergangenen Quartal 14,79 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CreditAccess Grameen 13,77 Milliarden INR umsetzen können.
