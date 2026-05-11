11.05.2026 06:31:29

CreditAccess Grameen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CreditAccess Grameen hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 21,20 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CreditAccess Grameen 2,96 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,87 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,99 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 48,63 INR, nach 33,32 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 60,14 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 57,27 Milliarden INR im Vorjahr.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 47,84 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 41,42 Milliarden INR ausgegeben.

Redaktion finanzen.at

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