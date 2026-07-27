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27.07.2026 06:31:29
CreditAccess Grameen gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CreditAccess Grameen hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 30,79 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,77 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,69 Prozent auf 17,71 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 26,13 INR sowie einem Umsatz von 11,95 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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