CreditAccess Grameen legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CreditAccess Grameen hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 7,87 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 14,93 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CreditAccess Grameen 14,47 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at