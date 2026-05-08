Credito Emiliano SPA CredemAz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Credito Emiliano SPA CredemAz hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,670 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 752,5 Millionen EUR – eine Minderung von 11,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 853,4 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at