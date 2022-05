Credito Emiliano SPA CredemAz stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Credito Emiliano SPA CredemAz ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Credito Emiliano SPA CredemAz die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem Umsatz von 328,0 Millionen EUR, gegenüber 336,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at