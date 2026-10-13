Altice Aktie
WKN DE: A1XCEU / ISIN: LU1014539529
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13.10.2026 17:27:55
Creditors sue Patrick Drahi’s Altice International over asset shifts
Lenders allege that billionaire illegally moved assets worth billions of dollars out of their reachWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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