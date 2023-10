Creditreform: Mittelstand vom Abwärtssog erfasst

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftslage in Deutschland ist einer Umfrage zufolge derzeit so schlecht wie seit dem Höhepunkt der Corona-Krise nicht mehr. Der Abwärtssog habe auch den Mittelstand erfasst, teilte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Donnerstag in Dresden mit. Demnach rutschte der Geschäftsklimaindex (CGK) erstmals seit 2020 wieder in den Minusbereich (minus 1,2 Punkte). Der Leiter der Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch, rechnet mit einem weiteren Schrumpfen der Wirtschaftsleistung.

Auch kleine und mittlere Unternehmen seien zunhemend von erheblichen Kostensteigerungen, hohen Zinsen und einer schwachen Nachfrage betroffen. Eine konjunkturelle Erholung in diesem Jahr erwartet Creditreform nicht mehr. Trotz einer von Experten prognostizierten wirtschaftlichen Erholung im kommenden Jahr geht Hantzsch von steigenden Insolvenzzahlen aus. Der Politik sei es bisher nicht gelungen, "für Entlastung zu sorgen beziehungsweise neue Konjunkturimpulse zu setzen".

Die Studie beruht auf Befragungen von 1200 Unternehmen. Die befragten Firmen beurteilten die derzeitige Auftrags- und Umsatzlage nochmals schlechter als im Vorjahr. So meldeten nur noch 25,2 Prozent der Befragten (Vorjahr: 34,1 Prozent) ein Umsatzplus. Umsatzeinbußen verzeichneten hingegen 26,8 Prozent der Unternehmen (Vorjahr: 21,0 Prozent). Zudem seien die Auftragseingänge im Mittelstand eingebrochen. Auch die Investitionsbereitschaft sei zurückgegangen und befinde sich auf dem niedrigsten Wert seit fast 20 Jahren./djj/DP/jha