Creditreform: Pessimistische Stimmung bei den KMU

Während die Firmen ihre Geschäftslage in den letzten sechs Monaten noch durchaus positiv eingeschätzt haben, rechnen sie für die Zukunft nun mit einem massiven Abschwung. "Inflation, steigende Zinsen und die Unsicherheiten, die der Ukraine-Krieg noch mit sich bringen kann, drücken auf die Stimmung der Unternehmen", schreibt der Gläubigerschutzverband Creditreform.

Das zeigt auch das Creditreform Klimabarometer, das mit 7,4 Punkten im heurigen Herbst deutlich unter der Vergleichsperiode des Vorjahres lag (20,8 Punkte). Befragt wurden 1.400 KMU aus den vier Hauptwirtschaftsbereichen Industrie, Baugewerbe, Dienstleistungen und Handel. "Sorgenkind ist der Handel. Mehr als die Hälfte der Unternehmen rechnet mit sinkenden Erträgen", so Geschäftsführer Gerhard Weinhofer. Dort liege der Index bereits mit 0,2 Punkten im Minus.

Die Auftragsbücher seien bei vielen Unternehmen momentan zwar noch gut gefüllt, die Erwartungen für das kommende Jahr seien derzeit aber so schlecht wie zuletzt am Höhepunkt der Corona-Pandemie. Auch in Bezug auf die Ertragslage blicken die Firmen in eine düstere Zukunft. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich aufgrund der massiv gestiegenen Energiepreise deutlich verschlechtert und auch der private Konsum sei angesichts der hohen Inflation auf dem absteigenden Ast, so das Ergebnis der Umfrage.

Vor allem im Dienstleistungssektor dürften Firmen deshalb ihre Preise erhöhen, aber auch im Handel hätten mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen einen solchen Schritt angekündigt. Immerhin 10 Prozent der Handelsunternehmen wollen ihre Preise hingegen senken, um ihren Kundenstock zu halten.

