Creditriskmonitorcom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Creditriskmonitorcom hat am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Creditriskmonitorcom ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,1 Millionen USD – ein Plus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Creditriskmonitorcom 5,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 20,12 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Creditriskmonitorcom einen Umsatz von 19,81 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at