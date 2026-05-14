Creditriskmonitorcom öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Creditriskmonitorcom hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Creditriskmonitorcom ebenfalls ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 4,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at