Creditriskmonitorcom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Creditriskmonitorcom hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Creditriskmonitorcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,1 Millionen USD im Vergleich zu 5,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at