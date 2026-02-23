23.02.2026 06:31:29

Creditwest Faktoring veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Creditwest Faktoring hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Creditwest Faktoring hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,97 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 TRY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 334,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 189,5 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 822,5 Millionen TRY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 9,16 TRY beziffert, während im Vorjahr 1,19 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 172,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,79 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 655,79 Millionen TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hang Seng stark -- ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus
Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark. Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen