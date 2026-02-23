Creditwest Faktoring veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Creditwest Faktoring hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Creditwest Faktoring hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,97 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 TRY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 334,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 189,5 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 822,5 Millionen TRY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 9,16 TRY beziffert, während im Vorjahr 1,19 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 172,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,79 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 655,79 Millionen TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at