10.02.2026 06:31:29
Credo Brands Marketing präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Credo Brands Marketing stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,07 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,81 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Credo Brands Marketing im vergangenen Quartal 1,46 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Credo Brands Marketing 1,56 Milliarden INR umsetzen können.
