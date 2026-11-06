Credo Brands Marketing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Credo Brands Marketing hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,17 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,89 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,89 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,64 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at