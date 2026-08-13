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13.08.2026 06:31:29
Credo Brands Marketing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Credo Brands Marketing ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Credo Brands Marketing die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 INR. Im Vorjahresviertel hatte Credo Brands Marketing 0,970 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,44 Prozent auf 1,25 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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