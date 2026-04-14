Credo Technology-Aktie im Rausch: Zweistelliges Plus nach Übernahme-Hammer

Credo Technology treibt ihre Expansion im boomenden Markt für Hochgeschwindigkeits-Optik voran und übernimmt den Silicon-Photonics-Spezialisten DustPhotonics.

• Credo Technology übernimmt DustPhotonics• Fokus auf Silicon Photonics für 800G bis 3,2T Datenverbindungen• Aktie steigt zweistellig

Die Aktie von Credo Technology verzeichnet derzeit eine massive Aufwärtsbewegung. Der Titel gewinnt im NASDAQ-Handel zeitweise kräftige 13,36 Prozent auf 156,35 US-Dollar, nachdem es bereits im Handel am Montag letztlich um 12,35 Prozent auf 134,36 US-Dollar nach oben ging.

Auslöser für den Kurssprung war die Ankündigung einer verbindlichen Übernahmevereinbarung mit dem Photonik-Spezialisten DustPhotonics. Der Deal unterstreicht die wachsende Bedeutung von Hochgeschwindigkeits-Optiklösungen für Rechenzentren und KI-Infrastrukturen.

Millionen-Übernahme stärkt Optik-Portfolio von Credo

Wie aus der Pressemitteilung von Credo hervorgeht, umfasst die Transaktion eine sofortige Barzahlung in Höhe von 750 Millionen US-Dollar sowie zusätzlich rund 0,92 Millionen Stammaktien des Unternehmens. Darüber hinaus sind erfolgsabhängige Earn-out-Zahlungen von bis zu etwa 3,21 Millionen weiteren Aktien vorgesehen, sofern definierte finanzielle Ziele erreicht werden.

Mit der Akquisition erweitert Credo gezielt sein Technologieportfolio im Bereich der Silicon-Photonics-basierten integrierten Schaltkreise (SiPho-PICs). DustPhotonics bringt dabei bestehende Lösungen für 400G-, 800G- und 1,6T-Transceiver ein und arbeitet bereits an einer Roadmap bis hin zu 3,2T-Systemen.

Der Abschluss der Transaktion wird - vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen und üblicher Vollzugsbedingungen - im zweiten Quartal des Kalenderjahres 2026 erwartet.

Strategischer Ausbau: Silicon Photonics als Wachstumstreiber

Mit der Integration der Technologie von DustPhotonics stärkt Credo Technology seine Position im schnell wachsenden Markt für optische Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Besonders im Fokus stehen Anwendungen wie Near-Port-Optics und Co-Packaged Optics, die in modernen KI-Rechenzentren zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Durch die Kombination mit bestehendem geistigem Eigentum in den Bereichen SerDes-Technologie und digitaler Signalverarbeitung (DSP) will Credo eine durchgängige End-to-End-Plattform für optische Konnektivität schaffen. Ziel sei es, sowohl Leistung als auch Energieeffizienz in datenintensiven Anwendungen deutlich zu verbessern.

Marktpotenzial bis 2030: Milliardenchance durch KI-Infrastruktur

Der Markt für Silicon-Photonics-PICs gilt als einer der dynamischsten Wachstumsbereiche der Halbleiterindustrie. Laut Angaben von Credo könnte das Marktvolumen bis 2030 auf rund 6 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Auch die finanziellen Erwartungen des Unternehmens sind ambitioniert: Das kombinierte Optik-Portfolio soll im Geschäftsjahr 2027 bereits mehr als 500 Millionen US-Dollar Umsatz erzielen. Zudem rechnet das Unternehmen damit, dass der Deal ab dem Geschäftsjahr 2027 einen positiven Effekt auf das bereinigte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP EPS) haben wird.

Mit der Übernahme positioniert sich Credo damit klar im Wettbewerb um die Infrastruktur der nächsten Generation von KI- und Cloud-Rechenzentren. Ob dies gelingt bleibt - wie so oft - abzuwarten.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at