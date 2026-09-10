Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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10.09.2026 23:17:25
Credo Technology Co-Founder and CTO Sells Nearly 4,000 Shares Worth Over $600,000 Amid a 27% One-Year Return
Chi Fung "Lawrence" Cheng, co-founder and Chief Technology Officer of Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ:CRDO), sold 3,790 shares of ordinary stock on September 4, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($170.00); post-transaction value based on September 4, 2026 market close ($170.57).
Credo Technology Group is a semiconductor specialist with a $31.8 billion market cap, demonstrating significant scale in the high-speed connectivity market. The company's proprietary SerDes chiplet technology and integrated circuit offerings position it as a critical enabler of optical and electrical Ethernet infrastructure, capturing value from the secular growth in data center and cloud computing demand. Credo exhibits strong profitability metrics and operational leverage in a strategically important semiconductor segment.
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