Credo Technology Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Credo Technology Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 268,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 272,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
