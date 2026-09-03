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03.09.2026 06:31:29
Credo Technology Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Credo Technology Group hat am 01.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 114,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 223,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 479,0 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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