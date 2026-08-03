Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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03.08.2026 02:09:01
Credo Technology's Co-Founder and CTO Sold Nearly 30,000 Shares Worth $6.1 Million. What Does That Mean for Investors?
Chi Fung Lawrence Cheng, Chief Technology Officer of Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ:CRDO), reported a sale of 27,500 ordinary shares on July 21, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($222.34); post-transaction value based on July 21, 2026 market close ($223.87).Credo Technology Group is a semiconductor specialist sporting a market cap of $42.6 billion, with a net profit margin of 36.4%. The company maintains a lean operational footprint of 807 employees while delivering advanced connectivity solutions that address the critical infrastructure requirements of modern data centers and high-speed networking environments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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