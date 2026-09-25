NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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25.09.2026 21:00:01

Credo vs. Nvidia: Which AI Chip Stock Is a Better Buy in 2026?

The artificial intelligence boom has transformed the semiconductor landscape. Deciding between a high-growth connectivity specialist like Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO) and the industry giant Nvidia (NASDAQ:NVDA) requires a look at their specific niches.

Both companies are central to modern data centers, but they solve different problems. Credo provides the high-speed wiring and connectivity chips that keep data moving, while Nvidia supplies the massive processing power AI models require. Comparing these two reveals how different players profit from the same infrastructure trend.

Credo designs high-speed copper and optical interconnect solutions essential for modern AI-driven infrastructure. The company operates as a niche provider of high-speed connectivity solutions among semiconductor stocks serving AI data centers. Credo relies on a limited number of customers for a substantial portion of its revenue, with sales to its top 10 customers accounting for approximately 90% of total revenue in fiscal 2026. This level of customer concentration adds risk to the business. The company also maintains a partnership with Oracle (NYSE:ORCL) to develop ZeroFlap optics to improve reliability in AI data centers.

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NVIDIA Corp. 197,78 0,12% NVIDIA Corp.

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