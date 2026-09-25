NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.09.2026 21:00:01
Credo vs. Nvidia: Which AI Chip Stock Is a Better Buy in 2026?
The artificial intelligence boom has transformed the semiconductor landscape. Deciding between a high-growth connectivity specialist like Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO) and the industry giant Nvidia (NASDAQ:NVDA) requires a look at their specific niches.
Both companies are central to modern data centers, but they solve different problems. Credo provides the high-speed wiring and connectivity chips that keep data moving, while Nvidia supplies the massive processing power AI models require. Comparing these two reveals how different players profit from the same infrastructure trend.
Credo designs high-speed copper and optical interconnect solutions essential for modern AI-driven infrastructure. The company operates as a niche provider of high-speed connectivity solutions among semiconductor stocks serving AI data centers. Credo relies on a limited number of customers for a substantial portion of its revenue, with sales to its top 10 customers accounting for approximately 90% of total revenue in fiscal 2026. This level of customer concentration adds risk to the business. The company also maintains a partnership with Oracle (NYSE:ORCL) to develop ZeroFlap optics to improve reliability in AI data centers.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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25.09.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
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25.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite mit Gewinnen (finanzen.at)
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25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|197,78
|0,12%
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