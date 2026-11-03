Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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03.11.2026 03:00:02
Credo vs. Sandisk: Which Stock Is the Better Buy for 2027?
Artificial intelligence (AI) has sparked a massive wave of hardware spending, leaving investors with the difficult choice between a fast-growing high-speed connectivity supplier and a data storage provider. Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO) or Sandisk (NASDAQ:SNDK) are two promising stocks to consider heading into a new year.
Credo Technology focuses on the plumbing of data centers, providing high-speed cables and chips that move information quickly between servers. Sandisk provides the actual storage components where that information lives. Both companies are critical to the current tech cycle, though they operate at different scales and valuation levels.
Credo Technology Group provides high-speed copper and optical interconnect products, including active electrical cables and retimers, for AI data-center connectivity. The company maintains direct engagements with over 20 blue chip clients, including partnerships with Microsoft and Oracle. Customer concentration adds a layer of risk to the business, as 90% of fiscal 2026 revenue came from the top 10 customers.
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