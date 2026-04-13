Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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13.04.2026 17:14:00
Credo’s stock has had a rough year. Here’s why one analyst thinks now is the time to buy it.
The debate over whether copper-based connectivity will be replaced by optical solutions in the artificial-intelligence build-out has weighed on Credo Technology’s stock so far this year, but one analyst sees that concern as a “significant disconnect” from reality.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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