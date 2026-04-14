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Curatis Aktie

Curatis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979

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14.04.2026 16:46:00

Credo’s stock surges. Here’s why its new acquisition ‘makes perfect sense.’

Bringing silicon photonics technology in-house will improve supply chain and cost structure, one analyst said.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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