CREEK RIVER: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CREEK RIVER hat am 08.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 29,36 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 61,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CREEK RIVER in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,02 Milliarden JPY im Vergleich zu 14,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at