CREEK RIVER stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CREEK RIVER hat am 09.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 46,15 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,58 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 15,84 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,17 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 192,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 105,45 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat CREEK RIVER im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61,39 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 50,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at