CREEK RIVER vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CREEK RIVER hat am 09.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 70,18 JPY gegenüber 43,20 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat CREEK RIVER im vergangenen Quartal 17,03 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CREEK RIVER 13,84 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at