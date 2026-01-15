CREEMA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CREEMA hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,72 JPY gegenüber 1,32 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 557,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 561,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at