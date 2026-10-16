CREEMA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CREEMA hat am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,31 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CREEMA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,99 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 659,8 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CREEMA 619,5 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at