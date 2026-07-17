CREEMA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CREEMA hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,28 JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 617,2 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 615,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at