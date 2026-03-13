Creepy Jar Spolka Akcyjna Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Creepy Jar Spolka Akcyjna Bearer hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,81 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Creepy Jar Spolka Akcyjna Bearer ein EPS von 4,29 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,4 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 8,2 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 23,45 PLN gegenüber 22,73 PLN je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 29,00 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 30,98 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 23,51 PLN je Aktie sowie einen Umsatz von 29,86 Millionen PLN festgelegt.

