Creepy Jar Spolka Akcyjna Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Creepy Jar Spolka Akcyjna Bearer lud am 28.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,33 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 4,76 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 124,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,4 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 5,5 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at