Creepy Jar Spolka Akcyjna Bearer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Creepy Jar Spolka Akcyjna Bearer lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Creepy Jar Spolka Akcyjna Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 42,61 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 28,58 PLN je Aktie gewesen.

Creepy Jar Spolka Akcyjna Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,0 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 368,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at