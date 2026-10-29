CREO legte Quartalsergebnis vor

CREO äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 33,44 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CREO 31,19 JPY je Aktie eingenommen.

CREO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,74 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at