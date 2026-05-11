CREO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CREO stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 44,88 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CREO 41,22 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 4,06 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CREO 4,13 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 104,32 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 89,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 14,57 Milliarden JPY – ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CREO 14,52 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at