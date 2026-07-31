CREO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CREO stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 10,99 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CREO 6,90 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,33 Prozent auf 3,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte CREO 3,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at