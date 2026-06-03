CREOTECH INSTRUMENTS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CREOTECH INSTRUMENTS hat am 01.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,41 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CREOTECH INSTRUMENTS ein Ergebnis je Aktie von 0,590 PLN vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,71 Prozent auf 16,8 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at