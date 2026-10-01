CREOTECH INSTRUMENTS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CREOTECH INSTRUMENTS hat am 28.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,16 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 PLN je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CREOTECH INSTRUMENTS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 67,3 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 45,6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at