CREOTECH INSTRUMENTS hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,84 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,500 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 66,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,7 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 27,7 Millionen PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at