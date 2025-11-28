CREOTECH INSTRUMENTS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CREOTECH INSTRUMENTS hat am 26.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,50 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,940 PLN erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 16,7 Millionen PLN gegenüber 3,7 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at