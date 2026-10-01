Crescendo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Crescendo hat am 29.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,08 MYR gegenüber 0,020 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 139,84 Prozent auf 208,9 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,1 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at