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30.06.2026 06:31:29
Crescendo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Crescendo hat am 29.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 MYR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Crescendo im vergangenen Quartal 325,3 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 336,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Crescendo 74,5 Millionen MYR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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