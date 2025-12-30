|
Crescendo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Crescendo veröffentlichte am 29.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Crescendo ein EPS von 0,120 MYR je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,77 Prozent auf 221,5 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240,2 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
