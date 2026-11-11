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11.11.2026 06:31:29
Crescent Capital BDC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Crescent Capital BDC lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Crescent Capital BDC 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Crescent Capital BDC in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 36,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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