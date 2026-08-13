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13.08.2026 06:31:29
Crescent Capital BDC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Crescent Capital BDC hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Crescent Capital BDC ein Ergebnis je Aktie von 0,410 USD vermeldet.
Der Umsatz lag bei 18,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 54,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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