05.11.2025 06:31:28
Crescent Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Crescent Energy ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Crescent Energy die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Crescent Energy 866,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 744,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
