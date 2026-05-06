Crescent Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Crescent Energy veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,18 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 950,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at