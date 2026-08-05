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05.08.2026 06:31:29
Crescent Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Crescent Energy hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Crescent Energy 0,600 USD je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 1,39 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Crescent Energy 898,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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