Crescent Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Crescent Energy veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Crescent Energy 1,35 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 866,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at